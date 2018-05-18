Не дельфин: телеведущий сразился с акулой

Ведущий Кларк Гайфорд во время съемок образовательной передачи Young Ocean Explorers запечатлел свою схватку с акулой. Снимок он разместил на Twitter-странице, подписав героев инцидента.

Дайвер отметил, где находится он, а где хищник. Также он отметил еще одного пассивного участника событий - дельфина. По его словам, морской обитатель к нему на помощь не пришел.

"Оказывается, дельфины не просто не помогают, им реально нравится наблюдать. Миф из детства разрушен", - прокомментировал снимок Гайфорд.

В итоге ведущий смог отбиться при помощи длинного шеста. По мнению экспертов, акула приплыла, почуяв остатки рыбы и частички крови, плавающие после трапезы китов, передает korrespondent.net.