В Мариуполе мужчина поджег киоск с продавцом внутри

В Мариуполе прокуратура добилась ареста подозреваемого в поджоге торгового киоска, в котором находилась продавец. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области Украины.

Сообщается, что работники полиции сообщили о подозрении 36-летнему мужчине в совершении уголовного преступления по статье об умышленном поджоге, который повлек тяжкие последствия (ч.2 ст.194 УК Украины).

Сам инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женщиной-продавцом киоска в Левобережном районе Мариуполя и из мести поджег торговую точку продавщицей внутри. В результате женщина получила тяжелые ожоги и находится на стационарном лечении.

После задержания подозреваемого следователь просил у суда меру пресечения в виде содержания под стражей, однако получил отказ: задержанного отпустили под домашний арест. Прокуратура подала апелляцию и выиграла.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, передает korrespondent.net.