Англичанка сумела скрыть кокаин от полиции во рту и умерла

Юная англичанка спрятала кокаин во рту во время осмотра автомобиля полицейскими и скончалась от передозировки через несколько часов. Об этом сообщило издание Metro.

Полиция остановила автомобиль, в котором находилась 19-летняя Джорджия Кассиди (Georgia Cassidy) вместе со своим молодым человеком. Испуганная девушка спрятала наркотики в рот, и благодаря этому пару не задержали.

Однако спустя три часа у Кассиди случился припадок. Три дня спустя она скончалась в больнице от передозировки кокаином, а ее друга арестовали по подозрению в хранении и распространении наркотиков, пишет lenta.ru

Погибшая — выпускница католической школы, работала косметологом в одном из салонов красоты Ливерпуля.

Коронер отметил, что Кассиди погибла «по случайности», и добавил, что виновны в этом «наркоторговцы и те, кто им покровительствует и зарабатывает бешеные деньги на горе, разрушении и хаосе».