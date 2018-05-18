Покупателю пентхауса в Нью-Йорке дарят два билета в космос, яхту, два Rolls Royce и Lamborghini

Владелец нью-йоркского элитного жилого комплекса The Atelier, что на 42-й улице в Манхэттене, предложил любому покупателю пентхауса на 45-м этаже здания подарок в виде двух билетов на полет в космос.

Но космическое путешествие стоимостью 250 тысяч долларов за каждого пассажира не единственный подарок за пентхаус стоимостью 85 миллионов, передает newsru.com.

Вместе с этой квартирой общей площадью около 1400 кв. метров покупатель также получит:

- яхту за миллион долларов с бесплатной стоянкой на пять лет в доке на Гудзоне,

- два автомобиля Rolls Royce Phantom,

- спортивный родстер Lamborghini Aventador,

- еженедельный обед на двоих на год в знаменитом ресторане Daniel французского шеф-повара Даниеля Булю,

- два билета на весь сезон на матчи баскетбольного клуба Brooklyn Nets,

- бесплатную летнюю аренду виллы в Хэмптоне (состоятельная публика проводит там лето, аренда может стоить сотни тысяч долларов),

- кредит в размере два миллиона долларов на ремонт, реконструкцию или редизайн пентхауса,

- услуги личного шеф-повара в течение года,

- постоянные круглосуточные услуги дворецкого.

Ко всем эти подаркам и прилагается пентхаус, занимающий весь 45-й этаж, с 10 спальнями, 11 мраморными ванными комнатами, несколькими гостиными, залом с бильярдом, огромной террасой с лежаками... В здании для владельцев квартир - фитнес-центр, спа, бассейн, сауны, парковки, баскетбольная площадка, общие террасы и многие другие удобства, сообщает NBC.

Напомним, продажи этой недвижимости идут уже несколько лет, и пока покупателя не нашлось. Поэтому владелец и добавил к списку подарков полет в космос.

Реконструкция всего 45-го этажа жилого комплекса The Atelier была проведена в 2013 году - тогда все девять жилых помещений были объединены в одно и выставлены за 85 миллионов. Интересно, что за прошедшие годы стоимость этих апартаментов не снизилась ни на цент.