Посетительницам «Макдоналдса» подкинули таблетки в мороженое

Две посетительницы «Макдоналдс» в Новой Зеландии обнаружили таблетки в своем мороженом. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Девушки купили десерт на западе города Окленд в среду вечером, 16 мая. Они довезли мороженое до дома, и, когда начали его есть, одна из них пожаловалась другой на «чрезвычайно странный вкус». На дне стаканчиков новозеландки обнаружили кусочки таблеток и несколько целых капсул. Одна из девушек случайно проглотила таблетку, а другая выплюнула лекарство, когда почувствовала его во рту.

После этого новозеландки немедленно отправились в больницу. Врачи успокоили их тем, что дозировка активного вещества в таблетках была слишком маленькой, чтобы им навредить, однако отметили, что они проглотили некое рецептурное лекарство. Какое именно, медикам сразу определить не удалось, они отдали медикаменты на экспертизу, пишет lenta.ru

Представитель закусочной заявил, что сотрудничает со следствием, готов предоставить записи с камер видеонаблюдения и показать, как работают диспенсеры для мороженого и для соуса.