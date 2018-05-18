Экс-агента Сергея Скрипаля выписали из больницы

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, отравленного в британском городе Солсбери в начале марта, выписали из больницы. Об этом сообщается в заявлении руководства госпиталя. Представители больницы не предоставили детальную информацию о лечении Скрипаля и его дочери Юлии, ссылаясь на право пациентов на сохранение конфиденциальной информации.

Руководитель отделения по уходу за пациентами Лорма Уилкинсон назвала выписку "важным этапом в процессе выздоровления" Скрипаля. В свою очередь, управляющий директор клиники Кара Чарльз-Бэркс отметила усердную работу и профессионализм специалистов больницы, благодаря которым Скрипаль и его дочь смогли покинуть клинику "так скоро после контакта с нервно-паралитическим веществом".

Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место 9 апреля, передает dw.com.

Между тем, племянница бывшего двойного агента Виктория заявила 18 мая, что ничего не знает о состоянии своего родственника и его местонахождении. По ее словам, она не может связаться со Скрипалем или его дочерью Юлией, утверждает ТАСС.

В начале апреля племянница экс-агента сообщила о намерении посетить Великобританию и встретиться с родственниками. Однако британское посольство отказало ей в визе. Заявление Виктории не соответствует правилам въезда в страну, утверждает британская сторона.