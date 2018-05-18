Встреча состоялась в рамках 128-го заседания Комитета министров Совета Европы, которое проходит в Эльсиноре (Дания).

Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в рамках СЕ, в частности замещение присутствия NORLAM посредством помощи в области юстиции в размере 3,4 млн евро в осуществлении Плана действий Совета Европы для Молдовы на 2017-2020 годы, передает Молдпрес.

Тудор Ульяновски и Ине Эриксен Сёрейде обсудили широкий круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями, европейской и региональной безопасностью, инициированием сотрудничества в области образования и исследований, окружающей среды и технологий очистки водоемов, переработки отходов (Норвегия является членом Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Тудор Ульяновски поблагодарил Ине Эриксен Сёрейде за поддержку, оказываемую Молдове.