Нападение на прохожих в Париже: другу преступника предъявили обвинения в терроризме

Другу выходца из Чечни Хамзата Азимова, который 12 мая напал с ножом на прохожих в Париже, предъявили обвинения в принадлежности к террористической группировке, готовившей нападения. Об этом сообщает Le Monde.

На пресс-конференции парижский прокурор Франсуа Молин сообщил, что Абдул Хаким А. был задержан в Страсбурге на следующий день после теракта, говорится в статье. Другие французские СМИ называют фамилию задержанного - Анаев. У Анаева, родившегося в России в 1997 году, как и у Азимова, было и российское, и французское гражданство.

Анаев работал в страсбургском отделении Французского управления по вопросам эмиграции и интеграции, находящегося в подчинении МВД Франции. Его семья прибыла во Францию в 2005 году. Сам он отрицает причастность к терроризму. Мужчина заявил, что не видел Азимова несколько месяцев, передает newsru.com.

Слежку за Анаевым правоохранительные органы Франции вели с 2016 года - после того как он заключил брак с женщиной радикальных взглядов, которая пыталась уехать в Сирию. Отец Анаева рассказал, что тот хранил дома черный флаг ИГ. При обыске в его квартире были изъяты семь мобильных телефонов.

Теракт 12 мая совершил вооруженный ножом 20-летний выходец из Чечни Хамзат Азимов. Злоумышленник с криками "Аллах акбар" напал на прохожих. Первоначально сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения. Однако прокурор Парижа уточнил, что ранены были пять человек, двое из них серьезно.

Нападавшего застрелили прибывшие на место стражи порядка. Позже ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Сообщалось, что Азимов родился в Аргуне, а российский паспорт в 14 лет получал, являясь гражданином Франции. В 20 лет он не явился менять паспорт РФ, и документ аннулировали. Хамзат Азимов был известен спецслужбам Франции как сторонник радикального ислама. Под наблюдение он попал в 2016 году.



