Парламент организует выставки по случаю Европейской ночи музеев

Второй год подряд парламент организует выставки по случаю Европейской ночи музеев.

Как сообщает Молдпрес, в сквере у здания парламента будет организована выставка фотографий, авторы которых - школьники и лицеисты, участвовавшие в конкурсе «EU sunt EUropa». Посетителям покажут фильмы об истории парламента, законодательном процессе и работе депутатов, а также серию фотографий "Парламент в 27 кадрах".

Кроме того, там будет представлена коллекция ретро-автомобилей представительского класса (ЗИЛ-41047 и ГАЗ-14 «Чайка»), на которых ездили высокопоставленные официальные лица.

Выставки будут работать в субботу, 19 мая с 19.00 до 22.00. Музей парламента был открыт 23 мая 2017 года по инициативе спикера Андриана Канду.

Европейская ночь музеев проводится в 14-й раз, ее учредило Министерство культуры Франции под эгидой Совета Европы, ЮНЕСКО и Международного совета музеев. В Ночи музеев участвуют более 3 000 музеев 47 стран.