На Рышкановке полиция задержала наркомана

26-летний житель коммуны Бубуечь попался на глаза правоохранителей, патрулировавших улицу А. Дога.

Заметив неадекватное поведение молодого мужчины, полицейские подошли к нему с проверкой. В кармане у него обнаружили пакетик с высушенной и измельченной зеленью.

Наркоман был препровожден в отделение полиции, а подозрительный пакетик – изъят. Дальнейшие действия представителей закона будут зависеть от результатов экспертизы.

В столичной полиции заявили об усилении патрулирования улиц и дворов города, а его жителей в случае опасности призвали звонить в 112, пишет aif.md





