БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

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