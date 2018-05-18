Зима посреди весны: град в Колорадо создал "остров" изо льда. ФОТО

В середине мая к северу от американского города Веллингтон (штат Колорадо) прошел сильный град. Из-за него дороги, поля и дома покрылись слоем тающего льда.

Как сообщает meduza.io, пилот Джейн Карпетнер пролетела на самолете над местом, где прошел град, и увидела тонкую полоску льда, покрывшую землю. За ее пределами продолжалась весна и зеленела трава.

По словам Карпетнер, она летает 25 лет, но никогда не видела ничего подобного. На следующий день она снова пролетела над тем же местом, и обнаружила, что немного снега осталось на земле, несмотря на 28-градусную жару.