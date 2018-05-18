Поездки на поездах за рубеж стали дешевле

С сегодняшнего дня на 6% стали дешевле билеты на международные поезда. Речь идет о маршрутах Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса. Также на 4% подешевели поездки в Бухарест.

Как сообщает Министерство экономики и инфраструктуры, билеты на поезда до Москвы стоили от 1143 леев до 2055 леев в зависимости от типа вагона и длительности поездок. Благодаря снижению цены пассажиры будут платить от 66 до 124 леев меньше.

Поездка в вагоне первого класса до Одессы будет стоить пассажирам 157 леев, второго класса - 150 леев, а третьего - 142 лея. Стоимость билетов до Санкт-Петербурга станет меньше на 135,50 леев в купе и 82,50 лея в обычных вагонах. Сейчас они стоят 2239 леев и 1397 леев.

Пассажиры поезда Кишинев-Бухарест будут платить за билет в вагоне 1 класса 658 леев, а второго класса - около 570 леев.