В Одессе 16-летняя девушка прыгнула с моста

В центре Одессы в результате падения с Тещиного моста погибла 16-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня около 2.00. По предварительным данным, девушка, 2002 года рождения, жительница села Фонтанка Одесской области, совершила самоубийство, прыгнув с моста.

Отмечается, что вероятная причина суицида – неразделенная любовь. В частности, у потерпевшей, которая была студенткой одного из училищ в Беляевском районе области, обнаружили тетрадь, в которой – соответствующее письмо к молодому мужчине.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство, с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Высота Тещиного моста – около 30 метров, длина - 130 метров.





