В Украине трехлетнего мальчика насмерть зажало в диване

На Львовщине погиб 3-летний ребенок, когда его зажало диване. Инцидент произошел, пока мать малыша хлопотала по хозяйству.

Как сообщают в полиции, , 23-летняя женщина вышла из дома во двор хлопотать по хозяйству, оставив сына, которому накануне исполнилось три года, смотреть мультфильмы. Когда же вернулась, обнаружила мальчика зажатого в раскладном диване. В диване сработал механизм и он закрылся.

Врачам спасти жизнь малыша не удалось. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, пишет УНИАН.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.





