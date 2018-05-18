NASA планирует летом запустить космический зонд для изучения Солнца

Национальное космическое агентство США (NASA) планирует летом нынешнего года запустить космический зонд для изучения Солнца - Parker Solar Probe.

Как сообщается на сайте агентства, две будущие миссии, запланированные на 2018 и 2020 годы, как ожидается, приблизятся к Солнцу ближе, чем когда-либо прежде.

«Наша цель состоит в том, чтобы понять, как работает Солнце, и как оно влияет на космическую ситуацию с точки зрения предсказуемости», - цитирует представителя NASA Криса Сира Радио Свобода.

В NASA отмечают, что всестороннее изучение Солнца имеет важные последствия, в частности, для изучения влияния энергии Солнца на Землю. Ранее американское космическое агентство приглашало людей со всего мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe, пишет УНИАН.

NASA отправит в 2020 году на Марс небольшой вертолет, который будет базироваться на марсоходе следующего поколения. Дистанционно управляемый вертолет Mars Helicopter, спроектирован для полетов в разреженной атмосфере «Красной планеты», весит 1,8 кг и размером с небольшой мяч.





