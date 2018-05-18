В Австралии представили самый большой в мире 3D-принтер

Австралийская Titomic представила самый большой в мире 3D-принтер, который может изготавливать металлические изделия.

По размерам принтер сравним с автобусом, с его помощью можно изготовить, например, девятиметровые детали крыла самолета. Кроме того, этот принтер работает очень быстро, например, он позволяет изготовить велосипедную раму всего за 25 минут.

С австралийцами собирается сотрудничать итальянская судостроительная компания Fincantieri, с помощью 3D-принтера она хочет изготавливать детали для морских судов, пишет УНИАН.

Как заявил генеральный директор австралийской компании Джефф Ланг, «еще год назад люди не могли представить, что можно использовать такую печать для изготовления крупных металлических деталей в промышленности… 3D-печать может обеспечить экспоненциальный рост скорости производства.

Например, она позволит американским производителям велосипедов, которые переносят производство в регионы с дешевой рабочей силой, вернуться к местному производству». По словам Ланга, один такой выполняет работу 50 человек.



