В Киеве чиновника задержали за сутенерство

В Киеве сотрудники полиции задержали чиновника, который вместе со своей знакомой организовал бизнес по предоставлению интимных услуг.

"Координировал деятельность и получал деньги 36-летний чиновник, а помогала ему 42-летняя уроженка Кировоградской области. Она искала и вербовала девушек, которые встречались с клиентами. Объявления об услугах размещали в сети Интернет", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что девушки обслуживали мужчин в арендованных квартирах. За предоставление интимных услуг получали 1500 гривен в час.

Как сообщает korrespondent.net, полиция провела ряд обысков в арендованых квартирах. Изъяты вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, системные блоки, банковские карточки.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.