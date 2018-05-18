Обнаружены новые свидетельства существования Девятой планеты

Международная группа астрономов с помощью данных эксперимента Dark Energy Survey, обнаружила новый транснептуновый объект 2015 BP519. Наблюдения за орбитой объекта показали, что она сильно наклонена к оси Солнечной системы.

По мнению исследователей, это могло произойти из-за влияния гипотетической планеты Х. Выводы ученых были опубликованы на сайте arXiv.org.

По оценкам ученых, объект обладает чрезвычайно вытянутой орбитой, малый и большой радиусы которой достигают 35 и 862 астрономических единиц соответственно (астрономическая единица равна среднему радиусу орбиты Земли). Более того, орбита 2015 BP519 на 54 градуса наклонена относительно плоскости орбит планет Солнечной системы.

Если объект не был захвачен во время межзвездного путешествия притяжением Солнца, то он, как и подавляющее большинство других транснептуновых объектов, сформировался вместе с Солнечной системой, а орбита его должна проходить в общей плоскости.

Расчеты показывают, что придать ей такой резкий наклон не могла гравитация ни одной из восьми "официальных" планет Солнечной системы — и, возможно, он объясняется влиянием таинственной Планеты Х, пишет korrespondent.net