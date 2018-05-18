В Испании из-за ошибки врачей итальянцу ампутировали руки и ноги

Трагическая история произошла с итальянцем Дэвидом Мораной в испанском городе Мурсия, где он проживает, пишет The Sun. В январе 24-летний мужчина заболел и пришел к врачу с жалобами на температуру и боли в челюсти.

Дэвид сдал анализы крови и мочи, но они не показали ничего подозрительного, поэтому медики решили, что у него обычный грипп и отправили его лечиться домой. Но итальянцу стало хуже. Температура повысилась до 39, началась рвота, а на лице появились коричневые пятна. Проступили они и на ногах.

Морана снова вернулся в больницу. И в этот раз врачи диагностировали у него менингит. Буквально за пару дней пятна пошли по всему телу и приобрели фиолетовый оттенок. Чтобы спасти итальянца, ему пришлось ампутировать конечности, пишет korrespondent.net.

Ранее Дэвид Морана активно занимался спортом, у него было много друзей. Сейчас он надеется вернуться в прежнее русло и у него много планов на будущее. И начал собирать деньги на то, чтобы восстановить конечности.