Ученые составили топ-5 продуктов, провоцирующих ожирение

Ученые из Гарварда выявили пять продуктов, наиболее часто и активно провоцирующих ожирение у людей.

Исследование проводилось на протяжении 20 лет, с 1996 по 2006 год, в нем приняли участие 120 тысяч человек. При анализе специалисты уделяли внимание образу жизни участников, фиксировали их возраст и пол.

Выяснилось, что самым "жироопасным" продуктом для человека являются картофельные чипсы. Также вреден сам картофель, послащенные напитки, а также обработанное (то есть колбасы, сосиски) и необработанное мясо, пишет ren.tv

Что касается наиболее полезных продуктов, то в данный список ожидаемо входят овощи, цельнозерновые продукты, фрукты, орехи и йогурт.