Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в Нижнем Новгороде мужчина расстрелял прохожих из окна дома на проспекте Бусыгина, передает "Комсомольская правда".
По данным издания, стрелок пытался попасть в работников Горьковского автомобильного завода после вечерней смены.
В полиции информацию о стрельбе подтвердили. При этом очевидцы сообщили, что после вызова правоохранителей ждали 1,5 часа. Они так и не приехали.
В настоящее время полиция проводит проверку и пытается выяснить, из какого окна велась стрельба, пишет ren.tv
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