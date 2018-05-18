Мужчина расстрелял прохожих из окна в Нижнем Новгороде

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в Нижнем Новгороде мужчина расстрелял прохожих из окна дома на проспекте Бусыгина, передает "Комсомольская правда".

По данным издания, стрелок пытался попасть в работников Горьковского автомобильного завода после вечерней смены.

В полиции информацию о стрельбе подтвердили. При этом очевидцы сообщили, что после вызова правоохранителей ждали 1,5 часа. Они так и не приехали.

В настоящее время полиция проводит проверку и пытается выяснить, из какого окна велась стрельба, пишет ren.tv