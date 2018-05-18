На северо-западе Китая восемь человек пострадали из-за ливня

Восемь человек стали жертвами ливней, которые обрушились на провинцию Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Под натиском стихии оказались четыре уезда городов Динси и Луннань в провинции. От стихии также пострадали 3,69 тысячи гектаров сельхозугодий, сообщают РИА Новости.

Сообщается, что в настоящее время власти занимаются доставкой населению необходимых вещей и восстанавливают пострадавшую инфраструктуру.







