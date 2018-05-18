44-летняя Хайди Клум закрутила роман с 28-летним гитаристом Tokio Hotel

Супермодель Хайди Клум показала миру, что жизнь после развода только начинается. Расставшись со своим супругом певцом Силом, 44-летняя звезда начала встречаться с мужчинами помоложе.

Последний спутник, с которым она была замечена на публике, младше ее на 16 лет. Это гитарист группы Tokio Hotel Том Каулиц.

Когда парочку увидели первый раз, завистники утверждали, что эти отношения будут мимолетными. Накануне на Каннском фестивале, появившись вместе, Хайди и Том подтвердили статус своих отношений, пишет ren.tv