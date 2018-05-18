В Якутии под воду ушло 17 населенных пунктов

В Якутии паводок начинает захватывать новые территории. Буквально в ближайшие сутки настоящего потопа ждут еще в шести поселках Кобяйского и Намского районов. Под воду уже ушли 17 населенных пунктов вместе с домами и дорогами.

Многим местным жителям пришлось простоять на улице в ожидании 5 часов, а это женщины, дети и пожилые люди - ждали пока вертолет закончит операцию по спасению охотников, которых погоня за дичью привела на остров. Вернуться без помощи спасателей они уже не смогли, вода отрезала их от большой земли.

Тем временем остающимся в пострадавших районах жителям раздают гуманитарную помощь, самолетом доставили больше 10 тонн продуктов, лекарств и дизельных генераторов, пишет ren.tv