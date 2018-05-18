На затонувшем 800 лет назад корабле нашли надпись "Сделано в Китае"

Международная команда ученых нашла ярлыки средневековых китайских мастеров на затонувшем 800 лет назад в Яванском море судне, передает Live Science.

По информации издания, находка дает возможность экспертам скорректировать время, сместив древнее кораблекрушение на один век назад.

Корабль был найден на дне Яванского моря в конце 90-х годов ХХ века. Прежде ученые исследовали обнаруживали на борту бивни и смолу и сделали заключение, что корабль затонул в ХIII веке.

Теперь ученые нашли маркировку на керамической посуде. Ярлыки гласят, что утварь была изготовлена в префектуре Цзяньнин Фу китайской провинции Фуцзянь, которая просуществовала с 1162-го по 1278 год.

Это открытие позволяет исследователям прийти к заключению, что судно могло отправиться в плавание не ранее 1162 года, что на сто лет раньше, чем считалось ранее, пишет ren.tv