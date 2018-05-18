За вождение в нетрезвом состоянии, водители будут лишены водительских прав или должны будут отработать на пользу общества 240 часов. Об этом заявил сегодня премьер-министр Павел Филип после заседания Национального совета по безопасности дорожного движения.
Премьер отметил в ходе пресс-конференции, что ужесточение мер наказания является необходимостью, поскольку применение штрафов оказалось неэффективным, передает МОЛДПРЕС
«Вождение в состоянии алкогольного опьянения – чрезвычайно опасный феномен, поэтому мы решили ужесточить меры. Власти тщательно проанализировали данное явление, и сегодня было принято решение о лишении водительских удостоверений с момента поимки водителя в нетрезвом состоянии за рулем. Затем, в течение трех дней, судья примет решение о лишении или нет водительского удостоверения. После лишения водительского удостоверения, автомобиль будет задержан и доставлен на специальную платную парковку. Доставка автомобиля будет стоить 250 леев, плюс 50 леев за каждый час его нахождения на территории парковки . Общая стоимость за один день нахождения автомобиля на парковке будет составлять около 600 леев», - отметил Филип.
Помимо немедленного лишения водительского удостоверения, на водителя будет наложен штраф в виде неоплачиваемой работы в пользу общества до 240 часов. «Люди должны будут работать в общественных центрах, убирать улицы, на кладбищах и в моргах. Кроме того, мы отменим штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения, поскольку эта мера оказалась неэффективной. Также, судьи не смогут давать толкование по делам, открытым на имя водителей, выявленных в состоянии алкогольного опьянения за рулем, потому что законодательство будет четким и точным», - отметил Филип.
Поправки также предусматривают ужесточение условий возвращения водителей, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в трафик, путем лишения водительских удостоверений, с возможностью восстановления данного права через 4 года. «После лишения водительских удостоверений на 4-летний период, для того, чтобы получить его снова, водитель должен будет сдать экзамен. Водители также должны будут пройти антиалкогольную и антинаркотичесскую программы, предусматривающие беседы с психологами и экспертами о существующих рисках при вождении автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Программа будет длиться 20 часов, и стоить 4 тыс. леев. В конце курса будет выдан сертификат, необходимый для выдачи нового водительского удостоверения. Мы рассчитываем на перевоспитание водителей. Мы не хотим делать деньги на наложенных штрафах, мы хотим системного подхода, а не решения проблемы только на данный момент. Закон должен соблюдаться, а не истолковываться. Настоящие изменения должны быть одобрены».
Согласно данным Национального инспектората патрулирования, за последние два года из 5 000 тыс. ДТП, около 600 были спровоцированы водителями, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Более 50 водителей погибли, а несколько сотен получили различные травмы. Кроме того, за тот же период было зарегистрировано более 2 700 случаев, когда виновным удалось уйти от наказания.
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