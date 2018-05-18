В Техасе аллигатор прятался под внедорожником

Семья в Техасе обнаружила двухметрового аллигатора под своим внедорожником и вызвала полицию, а те уже обратились к специалистам — в подразделение по работе с аллигаторами.

Рептилия попыталась оказать сопротивление, но в конце концов ее поймали и переместили в реку. По словам экспертов, аллигатор забрался так далеко от воды в поисках подходящей самки, пишет Моя Планета

UPI приводит слова специалиста по аллигаторам Криса Стивенса: «Они часто выбираются в это время года, путешествуют от озера к озеру в поисках подружек и еды, только и всего». Появление опасных рептилий поблизости от людей — это редкость на юге США.