Хакеры научились угонять машины с помощью сигнализации

Уязвимость в системе связи автомобиля с Интернетом позволила программистам Вангелосу Стикасу и Джорджу Лавданису не только отследить местоположение машины, но и получить доступ к управлению.

При этом программисты отметили, что могут получить доступ и к сторонним сервисам, предоставляющим услуги по спутниковому слежению за автомобилями, пишет life.ru

Стикас и Лавданис отметили, что, учитывая количество подключённых к системе автомобилей, можно запросто устроить большое ДТП, лишив водителей автомобилей возможности управлять транспортным средством на большой скорости. К тому же программисты доказали, что взлом системы безопасности позволяет отключать целый ряд вспомогательных систем, таких как ABS, преднатяжители ремней безопасности и подушки безопасности.