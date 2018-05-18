Документы для участия в выборах будут выдаваться и в воскресенье

Жители Кишинева и Бельц, у которых нет действительных документов, смогут бесплатно получить временное удостоверение личности для участия в выборах 20 мая. Офисы Агентства публичных услуг будут работать и в воскресенье. При этом откроются они раньше обычного - в семь утра, а закроются позже - в девять вечера.

Получить временные удостоверение личности можно по месту жительства или регистрации.



Также в воскресенье будут выдавать документы, заказанные ранее. Проживающие в муниципиях Кишинев и Бельцы граждане, заказавшие удостоверение личности в период с 20 апреля по 17 мая, смогут получить их независимо от стоимости и сроков ожидания.







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