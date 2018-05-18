Сильвия Раду: мэрия должна стать аполитичной и представлять интересы граждан

Мэрия должна стать аполитичной и представлять интересы граждан. Об этом заявила кандидат в мэры столицы Сильвия Раду, подводя итоги своей избирательной кампании. По её словам, она решила быть ближе к людям, а не рекламировать себя посредством видеороликов и билбордов.

"Мы оборудовали несколько игровых площадок для детей, отремонтировали несколько детсадов и одну спортивную площадку, а также немного украсили Кишинёв", - сказала независимый кандидат в мэры Кишинёва Сильвия Раду.



Раду призналась, что кампания проходила тяжело из-за конкурентов, которые своими действиями старались дезинформировать граждан.



"Они сговорились, делали ложные обвинения в мой адрес, унижали меня в собственных политических целях, чтобы выиграть в этой избирательной кампании", - отметила независимый кандидат в мэры Кишинёва Сильвия Раду.



Раду отметила также, что потратила на предвыборную кампанию личные средства.



"Я публично представила свой отчёт, можете посмотреть на сайте ЦИКа. Нам обошлось всё в несколько сотен тысяч леев. Эту кампанию финансировала только моя семья", - добавила независимый кандидат в мэры Кишинёва Сильвия Раду.



Сильвия Раду - единственный независимый кандидат на должность мэра столицы. Будучи исполняющей обязанности градоначальника она распорядилась отремонтировать несколько детсадов, обустроить игровые площадки и установить "умные" светофоры на перекрестке Балканского шоссе и Петриканской улицы. Выборы мэра Кишинёва пройдут в это воскресенье.



