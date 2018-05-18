В столице началось обустройство городских пляжей

В столичных парках кипит работа. Там красят скамейки, высаживают цветы и чистят родники. Закончить подготовку к летнему сезону нужно успеть до первого июня.

Начали также обустройство городских пляжей. Там налаживают работу душевых установок и устанавливают кабинки для переодевания.



"Мы работаем во всех зонах отдыха. Там будут обеспечены комфортные условия для отдыха горожан", - сказала замдиректора МП "Зеленое хозяйство" Галина Ляху.



"Очень хорошо, что установили кабинки. Раньше приходилось переодеваться в кустах. Теперь и душ принять можно".

В парке Валя морилось намечено также обновить Зеленый театр. Планируется покрасить скамейки и забор, отремонтировать билетную кассу, а также провести профилактику электро- и радиооборудования.