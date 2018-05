Крышу станции метро превратили в поле для дворового футбола

Футбольное поле на крыше самой оживленной станции метро в Атланте (США) построено в рамках спортивной программы для подростков Soccer in the Streets.

Фил Хилл, исполнительный директор программы, рассказывает, что между американским и международным сообществом существует большой контраст в культуре спорта: «Можно поставить футбольный мяч посреди египетской пустыни или в турецкой гавани и начать играть в футбол с местными детьми, это мгновенная связь».

Однако в Атланте футбол больше эксклюзивный спорт: аренда спортзалов высока, а доехать можно только на машине.

До нового поля подростки могут без труда добраться на метро и бесплатно играть. Городские чиновники планируют сотрудничать с Soccer in the Streets и открыть еще девять полей в течение следующих нескольких лет. Известно также, что местная полиция наблюдает снижение криминальной активности в районе станции Five Points, пишет moya-planeta.ru