Исследование: гроссмейстеры живут дольше, как и профессиональные атлеты

Долгая жизнь профессиональных спортсменов понятна и очевидна. Новое исследование говорит, что она характерна и для шахматистов.

Специалисты из Университета Мельбурна получили данные о продолжительности жизни 1200 гроссмейстеров (преимущественно мужчин) из 28 стран, после чего рассчитали их выживаемость в соответствии с текущим возрастом, регионом проживания и полом. То же было проделано с 15 000 олимпийскими медалистами. Полученные данные позволили спрогнозировать продолжительность жизни чемпионов, сообщает Research Digest.

Оказалось, что между шахматистами и «физическими» атлетами нет никакой разницы в продолжительности жизни, но обе группы демонстрируют серьезное преимущество перед обычными людьми. Например, прогнозируемая продолжительность жизни для 25-летнего шахматиста в 2010 году была на 6 лет дольше, чем у обычного человека. Ученые затрудняются ответить, почему так происходит: возможно, дело в более высоком IQ, социальных преференциях или лучшем доступе к медицине, пишет moya-planeta.ru

Исследование начинается с цитаты из Айзека Азимова: «В отличие от шахмат, в жизни игра продолжается после мата», а заканчивается уже выводом ученых: «После мата продолжается не только игра жизни, но и развитие мозга. Шахматы просто позволяют играть дольше».