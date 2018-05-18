Пассажирский лайнер потерпел крушение на Кубе

Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На борту было 104 человека, сообщают СМИ.

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. Он направлялся в город Ольгин на востоке Кубы.

Очевидцы сообщают, что над местом падения виден большой столб дыма. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет, однако СМИ утверждают, что как минимум три человека выжили.

К месту крушения прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель, передает ВВС.

Государственные СМИ утверждают, что, самолет принадлежал мексиканской компании Damojh, а у кубинской Cubana de Aviacion был в аренде. При этом, по данным СМИ, управлял самолетом иностранный экипаж.

Один человек скончался от ожогов в больнице Гаваны, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление сотрудника больницы Calixto Garcia. Также сообщается, что двое других выживших пассажиров остаются в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.