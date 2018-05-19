Сегодня внимание всего мира приковано к Великобритании, где проходит свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Обвенчаются молодые в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.
Гости начали прибывать с восьми утра по местному времени. А к десяти в церковь должны прибыть члены королевской семьи. В это же время, невеста вместе с матерью отправятся в замок на кабриолете. Последней на место проведения церемонии прибудет королева Елизавета. После этого в часовню должна пройти невеста. К алтарю ее сопроводит отец Гарри, принц Чарльз.
Сама церемония венчания начнётся в час дня по-молдавскому времени и продлится час. После этого молодые сделают на карете круг почёта и поприветствуют собравшихся граждан. Затем они вернутся в Виндзорский замок, где состоится небольшой приём. А вечером начнётся торжество.
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ОВЕН
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ВЕСЫ
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Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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