День тишины: В Кишинёве и Бельцах запрещена любая агитационная деятельность перед выборами

В Кишинёве, Бельцах и ещё пяти населённых пунктах страны день тишины перед местными выборами. Кандидатам в мэры запрещена любая агитационная деятельность. Им нельзя участвовать в передачах на телевидении или радио. Остаются лишь афиши, панно, листовки и виртуальное пространство.

Кроме того, конкуренты не могут тратить средства из избирательного фонда. В противном случае, им грозит до тысячи леев штрафа. Избирательные участки будут работать завтра с семи утра и до девяти вечера.

Следить за ходом выборов будут свыше 700 национальных и международных наблюдателей. А полиция будет обеспечивать безопасность и общественный порядок. Правоохранители будут дежурить на всех избирательных участках.