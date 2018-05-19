На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы

Государственный совет Кубы в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной объявил в стране официальный траур

Во время траура, с 06:00 19 мая до 12:00 ночи 20 мая, приспустят государственные флаги на зданиях органов власти и военных объектах, сообщают РИА Новости.

В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на его борту находились 110 человек, в том числе члены экипажа.

Трех женщин, которые выжили после крушения, доставили в больницу со множественными переломами, гематомами и ожогами, одна из них впоследствии скончалась. Еще один выживший скончался по дороге в больницу.

Черные ящики самолета пока не обнаружены.





