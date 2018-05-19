В американском штате Джорджия произошла стрельба в школе

Стрельба произошла в школе в американском штате Джорджия, есть пострадавшие.

Стрельба произошла во время выпускной церемонии в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон, сообщают РИА Новости.

Представитель полиции заявил в эфире местных телеканалов, которые освещают происшествие в прямом эфире, что подтверждена гибель женщины, еще две женщины были ранены. "Их состояние на данный момент неизвестно", — добавил он, уточнив, что никто из жертв не учился в школе.

По словам представителя полиции, к стрельбе привел "спор". Стрельба произошла на парковке рядом со школой, где в это время проходила выпускная церемония.

Ранее в пятницу при стрельбе в школе в Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек, еще 10 были ранены.