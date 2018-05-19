На севера Италии перевернулся рейсовый автобус: 26 человек пострадали

Рейсовый автобус перевернулся в итальянской провинции Порденоне, в результате ранения получили 26 человек.

Авария произошла на автостраде А-4 близ города Сан-Джорджо-ди-Ногаро. Автобус, выполнявший рейс Турин–Триест, на скорости вылетел за пределы дороги и перевернулся, сообщает iz.ru.

Один из пострадавших в результате ДТП находится в очень тяжелом состоянии. Другие также находятся в тяжелом состоянии, но угрозы для их жизни нет.

После аварии на место прибыли кареты скорой помощи, пожарные и полиция. Пострадавших госпитализировали. Участок, где произошло ДТП, закрыт для движения.