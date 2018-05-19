Пластические хирурги из США впервые провели в Молдове краниопластику и челюстно-лицевую коррекцию

Пластические хирурги из США впервые провели в Молдове две операции - краниопластику и челюстно-лицевую коррекцию.

Одной из пациенток стала 12-летняя дочь Анны Порческу. Девочка страдает Синдромом Крузона - заболеванием, которое сопровождается прогрессирующими деформациями лицевой и мозговой части черепа. Впервые её прооперировали в США, когда ей был годик. Сейчас понадобилось ещё одно хирургическое вмешательство.

Операция длилась около шести часов и прошла без осложнений.



Американские врачи на протяжении недели работали с отечественными специалистами, передавая им свой бесценный опыт и знания.



Пластический хирурги из США прибыли в Молдову в рамках проекта сотрудничества между медуниверситетами Северной Каролины и Кишинёва. Они осмотрели 34 ребёнка, и прооперировали самых сложных пациентов.



