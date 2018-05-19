Врачи рассказали о состоянии трёх выживших в авиакатастрофе на Кубе

Три женщины, выжившие при крушении самолета в Гаване, находятся в стабильном состоянии, но угроза жизни еще есть, сообщил директор больницы Calixto García Карлос Альберто Мартинес.

"Они стабильны с точки зрения гемодинамики, но угроза для их жизни сохраняется из-за развития тех серьезных травм, которые они получили, им потребуется интенсивное вмешательство медиков", — сказал он.

Мартинес пояснил, что, хотя состояние пострадавших оценивается как тяжелое с угрозой для жизни, после хирургического вмешательства удалось улучшить гемодинамический контроль, сообщают РИА Новости.

Boeing-737, летевший из Гаваны в Ольгин, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту было 110 человек, включая членов экипажа, трем пассажирам удалось выжить.