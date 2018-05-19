Метеорологи: В последующие дни Молдову ожидает похолодание и дожди

В последующие дни синоптики обещают незначительное похолодание и местами дожди с грозами.

По данным Государственной гидрометеорологической службы (SHS), в воскресенье ночью температура воздуха опустится до 10 градусов по Цельсию. В течение дня температура воздуха в среднем по стране составит 19-23 градусов по Цельсию, пишет МОЛДПРЕС.

Прохладная погода сохранится и в начале следующей недели, а в среду, 23 мая, максимальная температура воздуха составит 30 градусов по Цельсию.

В то же время, SHS обещает в последующие дни дожди с грозами, в основном на севере страны.

В мае наблюдается дальнейшее повышение температуры воздуха, средняя температура воздуха на территории страны составляет от +150C на севере страны, до +170C – на юге.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +150C, то есть начало метеорологического лета, регистрируется в среднем в период с 8 по 20 мая.