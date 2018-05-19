Десять человек погибло в результате стрельбы в техасской школе

В результате стрельбы в средней школы города Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек, еще 10 получили ранения. Большинство погибших - школьники.

Полиция назвала имя задержанного подозреваемого - это 17-летний Димитриос Пагуртзис, сообщает Си-би-эс Ньюс.

По информации полиции, в школе были найдены взрывные устройства. Глава полиции Санта-Фе Джефф Пауэлл призвал местных жителей проявлять осторожность, если им попадутся какие-нибудь подозрительные предметы.

"Не трогайте ничего, что выглядит подозрительно", - сказал он и призвал жителей в этом случае немедленно обращаться в полицию.

Две местные больницы сообщили, что к ним поступили девять человек, пострадавших в стрельбе. Среди пострадавших - охранявший школу полицейский.

По информации губернатора штата Грега Эббота, подозреваемый устроил стрельбу из помпового ружья и револьвера калибра .38, которые он, судя по всему, взял у своего отца. У отца было разрешение на владение оружием.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям пострадавших.

Это второй случай стрельбы в школе США за последние семь дней.

11 мая 14-летний бывший ученик школы Палмдейл, в Калифорнии, пришел к зданию школы и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. Под огонь попал другой ученик, 15 лет, пуля угодила ему в плечо.