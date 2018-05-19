Шотландские учёные: Привычка поздно ложиться спать плохо влияет на здоровье человека

Шотландские ученые выяснили, как привычка поздно ложиться спать может повлиять на здоровье человека.

Специалисты проанализировали медицинские данные более 90 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что даже незначительные нарушения циркадных ритмов, вызванные повышенной активностью в ночное время суток по сравнению с дневным, могут привести к возникновению психических расстройств, сообщает РИА Новости.

Так, среди более активных в ночное время людей риск биполярного расстройства был на 11 процентов выше, а депрессии — выше на шесть процентов. Кроме того, любители ночного бодрствования чаще жаловались на ощущение одиночества и плохое самочувствие.







