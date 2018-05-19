СМИ: В Марселе эвакуировали железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован после задержания подозрительного мужчины.

По предварительным данным, военный, находящийся на вокзале, увидел мужчину с сумкой, в которой можно было различить провода и аккумуляторы, пишет РИА Новости.

Мужчина был задержан, но отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, он заверял, что в его сумке нет взрывчатых веществ.

В настоящий момент вокзал обследуют сапёры, железнодорожное сообщение временно прервано.







