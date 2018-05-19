Самая ожидаемая свадьба года: Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой

Сегодня в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка состоялось венчание британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

После венчания молодожёны проехали в открытом ландо по Виндзору, а затем отправились на торжественный приём, пишет life.ru.

На саму церемонию были приглашены 600 человек — члены королевской семьи во главе с Елизаветой II, друзья пары, многие знаменитости (среди них Элтон Джон, Серена Уильямс, Джордж Клуни и супруги Бекхэм). При этом премьер-министр Тереза Мэй приглашения на свадьбу не получила.