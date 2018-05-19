Французские ученые провели первое с 1946 года исследование фрагментов зубов Адольфа Гитлера и установили точную дату его смерти.
Исследователи заявили, что останки, переданные им Россией в 2017 году, являются подлинными. Экспертиза подтвердила, что Гитлер умер 30 апреля 1945 года, сообщает РИА Новости.
"Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится в скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне луны", — сказал Шарлье.
Также ученые осмотрели фрагмент черепа диктатора и выяснили, что он полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера, сделанной за год до его смерти.
Специалисты отмечают, что ранее ученые затруднялись определить, что именно стало причиной смерти нацистского диктатора. После осмотра останков, ученые обнаружили следы яда на фрагментах зубов и зубных протезов фюрера, а также отверстие от пули в черепе.
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