Почему в белом: Кейт Миддлтон раскритиковали за наряд на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Свадьба принца Гарри стала для Кейт Миддлтон первым выходом в свет после рождения третьего ребенка. Она появилась на публике в скромном бледно-желтом пальто от Александра Маккуина и элегантной шляпе.

В Сети уже раскритиковали герцогиню за кремовый наряд на чужой свадьбе.

"Почему Кейт в белом? Никто не появляется в белом на свадьбе, кроме невесты", - пишут возмущенные интернет-пользователи.

Свой наряд Кейт уже надевала - на крещение своей дочери и на день рождения королевы, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, Кейт третий раз стала мамой 23 апреля, она подарила принцу Уильяму сына, который стал пятым в очереди на королевский престол. Пара воспитывает еще двоих малышей - в 2013 году герцогиня родила сына Джорджа, в 2015 - дочь Шарлотту