Бюллетени для голосования будут доставлены на избирательные пункты в субботу вечером

В Кишинёве, Бельцах и ещё пяти населённых пунктах страны объявлен день тишины перед местными выборами. Кандидатам в мэры запрещена любая агитационная деятельность. Им нельзя участвовать в передачах на телевидении и радио.Остаются лишь афиши, панно, листовки и виртуальное пространство.

Сегодня же бюллетени доставят на избирательные участки.



"Приготовили печати для мешков в которых будут перевозить бюллетени после голосования и протоколы".



После доставки бюллетени пересчитают.



"После пересчета, бюллетени будут хранится в сейфе до семи часов утра завтрашнего дня, когда начнется работа всех избирательных участков".



"Первоначально у нас было 2064 избирателя. Но в бюро обратились три человека, которые попросили открепительные талоны, чтобы проголосовать на другом избирательном участке", - cообщила председатель избирательного участка Татьяна Крицкая.



Избирательные участки будут работать завтра с семи утра и до девяти вечера. Следить за ходом выборов будут свыше 700 национальных и международных наблюдателей. А полиция будет обеспечивать безопасность и общественный порядок. Правоохранители будут дежурить на всех избирательных участках.





